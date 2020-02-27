Ученые из Петербурга выяснили, что рачки-паразиты превращают крабов в «зомби-феминисток»

Ученые из Петербурга выяснили, что рачки-паразиты превращают крабов в &#171;зомби-феминисток&#187;
Фото: pixabay.com

Биологи Санкт-Петербургского государственного университета выяснили как влияют друг на друга беломорский Peltogaster paguri и дальневосточный Peltogasterella gracilis.

Оказалось, что некоторые виды ракообразных, паразитируя на своих сородичах, фактически проникают в их нервную систему, а затем управляют ими. Тело таких паразитов похоже на мочалку, «живая губка» пронизывает все тело несчастного хозяина. О научном открытии сообщили в пресс-службе СПбГУ.

В числе прочего, влияние паразитирующих рачков на крабов проявляется в том, что они заставляют самцов заботиться о своем потомстве, что совершенно несвойственно этим животным. Исследования ученых в мире ракообразных могут помочь в изучении человеческой нервной системы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как, согласно исследованиям американских ученых, можно продлить жизнь.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
биология научное открытие санкт-петербург ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Ученые из Петербурга выяснили, что рачки-паразиты превращают крабов в ...
Собственные доходы Петербурга увеличились на 55 млрд рублей
В рабочий день в Петербурге находится больше 7 миллионов человек
Зима напоследок подморозит жителей Петербурга и Ленобласти
Авария на съезде с Выборгской набережной перекрыла дорогу
Суд оставил под арестом обвиняемого в подготовке теракта в Петербурге
Ленобласть начнет дарить подарки новорожденным малышам
Скончался главный режиссер Театра на Васильевском