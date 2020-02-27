Двоих жителей Ленобласти будут судить за убийство бейсбольной битой

Жители поселка Березовик Тихвинского района Ленинградской области обвиняются в убийстве своего знакомого, которого они вывезли в лес и забили бейсбольной битой.

Согласно информации областного управления Следкома, двое мужчин, 25 и 27 лет, оказались причастны к исчезновению своего 24-летнего приятеля. Злоумышленники, на почве личной неприязни, избили молодого человека, а затем посадили в автомобиль и отвезли к лесному массиву.

В безлюдной местности преступники вновь стали наносить жертве жестокие удары руками, ногами и бейсбольной битой. В результате потерпевшей скончался от полученных травм. Оба нарушителя заключены под стражу.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительницу Северной столицы подозревают в шести браках по расчету. По версии правоохранителей, женщина за деньги расписывалась с мигрантами.