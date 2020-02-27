На волосах Ивана Голунова обнаружились следы наркотических веществ

На волосах Ивана Голунова обнаружились следы наркотических веществ
Голунова задержали 6 июня по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Фото: Wikipedia

Экспертиза, проведенная еще летом 2019 года, показала наличие следов наркотиков на волосах журналиста Ивана Голунова, задержанного якобы за распространение и хранение веществ.

Несмотря на то, что исследование провели летом, доступ к результатам экспертизы у адвоката Голунова, Алексея Коврижкина, появился только сейчас. Выяснилось, что на волосах журналиста были следы трех запрещенных веществ (в то время, как в уголовном деле фигурировали только два).

Это подтверждает тот факт, что бывшие правоохранители инсценировали оперативно-розыскную деятельность, подбросив Голунову наркотики с целью улучшения показателей по работе, считает представитель журналиста.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что Владимир Путин отметил важную роль общественного резонанса в деле Голунова. Активная роль социума позволила разобраться в несправедливости.

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На волосах Ивана Голунова обнаружились следы наркотических веществ
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