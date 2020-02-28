Ученые обнаружили существо, которое обходится без дыхания

Израильские специалисты выявили животное без митохондриального генома — паразит Henneguya salminicola не способен дышать.

Выяснилось, что существо проникает в тело рыбы, на котором паразитирует, и совершенно не использует кислород, поскольку не может дышать. Это единственное известное животное на планете, у которого отсутствует, в прямом смысле, жизненно необходимый навык. Статью об удивительном создании опубликовали в журнале Proceedings.

В результате эволюции Henneguya salminicola, характерной для паразитов класса миксоза, не только лишился тканей и нервных клеток, но и способности дышать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые паразиты, живущие на водных рачках, способны контролировать нервную систему своих «хозяев» и заставляют самцов заботиться о детенышах как самки.