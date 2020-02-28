Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в России

Трампа призвали ввести санкции против нарушителей прав человека в России
Белый дом в Вашингтоне. Фото: pixabay

Группа американских сенаторов призвала администрацию Дональда Трампа ввести санкции против российских чиновников, нарушающих права человека.

Такая инициатива прозвучала к пятилетию убийства российского политика Бориса Немцова, сообщает РИА «Новости».

Напомним, в ночь на 28 февраля 2015 года в центре Москвы был убит Бори Немцов. В июле 2017 года пять исполнителей убийства получили сроки от 11 до 20 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге согласовали марш памяти Бориса Немцова. После шествия у Соловецкого камня пройдет траурная акция в формате массовых пикетов. Согласовать марш удалось с третей попытки. После переговоров Смольный позволил провести шествие и акцию в субботу, 29 февраля.

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