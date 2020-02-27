На марше памяти Немцова в Петербурге запретили громкоговорители

На марше памяти Немцова в Петербурге запретили громкоговорители
Марш памяти Бориса Немцова. Фото: Baltphoto/Сергей Петров

В Петербурге согласовали марш памяти Бориса Немцова. После шествия у Соловецкого камня пройдет траурная акция в формате массовых пикетов.

«Официальная его форма — это массовый пикет. Можно выступать, приносить плакаты, единственное, чего нельзя использовать — звукоусиливающую аппаратуру», — рассказал gazeta.spb.ru депутат Законодательного собрания и один из организаторов марша Борис Вишневский.

Согласовать марш удалось с третей попытки. После переговоров Смольный позволил провести шествие и акцию в субботу, 29 февраля. Участники марша памяти соберутся у станции метро Горьковская, затем пройдут через Александровский парк, Каменностровский проспект и улицу Куйбышева до Соловецкого камня на Троицкой площади.

«Мы удовлетворены тем, что удалось добиться, пусть и не очень длинного, но все-таки шествия в центре Петербурга. Это, в конце концов, не самое страшное. Альтернатива этому — несогласованная акция с массовыми задержаниями и с понятными последствиями», — отметил Вишневский.

Документ о согласовании акции организаторы марша получили от Администрации Петроградского района Петербурга.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге во второй раз отказались согласовывать марш памяти Бориса Немцова.

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