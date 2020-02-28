Утром Петербург убирают две машины с реагентами, еще одна стоит на месте

Утром в пятницу, 28 февраля, на уборку Петербурга вышли три машины дорожных служб по распределению противогололедных материалов.

Согласно данным с онлайн-карты на сайте городского комитета по благоустройству, которая отслеживает работу уборочной техники на улицах Северной столицы, одна машина стоит на Парашютной улице.

Еще две машины работают на Днепропетровской и Старорусской улицах. Они передвигаются со скоростью в 1 километр в час.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российский поезд для уборки снега впечатлил финнов. Поезд-снегоуборщик произвел настоящий фурор в Финляндии, где ж/д пути расчищают от снега тракторами и экскаваторами.