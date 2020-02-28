Воры обнесли квартиру алжирца на Ленинском

Правоохранители Красносельского района Петербурга ищут злоумышленника, который обнес квартиру инженера из Алжира.

Как стало известно gazeta.spb.ru, накануне вечером, 27 февраля, в полицию обратился 28-летний иностранец и сообщил о краже в арендованной им квартире в доме №74/2 по Ленинскому проспекту.

На месте происшествия полиция установила, что пострадавшим стал гражданин Алжира, работающий инженером в ООО «Авиабрифинг». Он рассказал, что кто-то подобрал ключи к входной двери и, проникнув в квартиру, похитил 40 тысяч рублей, кожаные сумки и куртки.

Стражи порядка собираются просмотреть записи с камер видеонаблюдения, установленных на входе в парадную. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из квартиры пенсионерки на Адмирала Трибуца вынесли почти 200 тысяч.