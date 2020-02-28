Из-за работ на Ветеранов троллейбусы №37 и №46 меняют маршруты

Маршруты троллейбусов №37 и №46 изменятся с 3 марта. Причиной этого стали работы по пробивке на проспекте Ветеранов в Петербурге.

С 3 марта до окончания работ закрывается троллейбусное движение до станции «ул. Пионерстроя», рассказали в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс».

Троллейбус №37 временно будет следовать от конечной «Троллейбусный парк № 1» по Троллейбусному проезду, Ленинскому проспекту, улице Зины Портновой и проспекту Ветеранов до разворотной петли на конечной остановке «ул. Пионерстроя».

Маршрут троллейбуса №46 начнется от конечной «Авангардная ул.». Затем он проследует по действующей станции до остановки «Автовский домостроительный комбинат».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за съемок фильма «Аманат» в центре Петербурга ограничат движение. Часть улиц временно закроют для транспорта.