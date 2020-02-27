Съемки фильма «Аманат» перекроют центр Петербурга

Съемки фильма &#171;Аманат&#187; перекроют центр Петербурга
Постер фильма "Аманат"

В центре Петербурга 2 марта ограничат движение транспортных средств. Улицы перекроют для съемок художественно фильма «Аманат».

Ограничения будут действовать с 8 утра до 22 часов вечера. Для транспорта закроют участок Миллионной улицы от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки, набережную зимней канавки, проезд вдоль дома 4 по Дворцовой площади и Певческий проезд.

«Также с 15.00 1 марта до 22.00 2 марта будет запрещена остановка по данным адресам», — уточнили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Съемки фильма «Аманат» ведет ООО «Даггер Филм». Режиссером проекта выступил Антон Сиверс. Фильм рассказывает о любви сына Шамиля Джамалутдина и Лизы Олениной на фоне военных событий в России в первой половине XIX века. По задумке авторов картине предстоит ответить на вопрос: был ли Джамалутдин заложником большой политики или большой любви.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге ограничат движение транспорта на улицах Александра Матросова, Моисеенко и Софийской.

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