В Петербурге и Ленобласти более 7 тысяч пешеходов нарушили ПДД

В Петербурге и Ленобласти более 7 тысяч пешеходов нарушили ПДД
ДПС. Фото: Baltphoto

За один месяц сотрудники Госавтоинспекции пресекли более семи тысяч нарушений правил дорожного движения пешеходами в рамках рейда «Пешеход. Пешеходный переход».

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по региону, на дорогах Петербурга и Ленобласти правоохранители в течение месяца проводили работу по выявлению и пресечению нарушений ПДД со стороны водителей и пешеходов.

За месяц в регионе составили 7190 административных протоколов в отношении пешеходов. Кроме того, в Ленобласти выявили более 270 пешеходов, у которых не было световозвращателей в темное время суток.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водители Петербурга пожаловались на сбой в системе ГИБДД. «Две минуты назад заработала. У нас тоже не работала. А сейчас мы можем зайти», — уточнили в отделе.

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