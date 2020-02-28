«Произошло двойное убийство»: инициаторы расследования сноса СКК ответили на отказ

Парламентское расследование должно было найти виновных в сносе и обрушении СКК «Петербургский» и предотвратить повторения истории. Депутат Максим Резник объяснил, чего хотели добиться инициаторы расследования и почему у них этого не вышло.

Комитет по законодательству Законодательного собрания Петербурга отказался проводить парламентское расследование сноса СКК и гибели рабочего при обрушении кровли здания. Вопрос рассмотрели на заседании ведомства 28 февраля.

За проведение процедуры проголосовали четыре члена комитета, против — восемь. Результат этот был ожидаем, подчеркнул Резник.

«Мы говорили о том, что задача парламентского расследования — задать вопросы тем, кому органы следствия, скорее всего, побоятся их задать. Я считаю, что то, что произошло — это двойное убийство. Я имею в виду СКК и Матвея Кучерова [погибший при обрушении рабочий — прим.ред.]», — подчеркнул депутат в разговоре с gazeta.spb.ru.

Резник отметил, что особенно характерно в ходе заседания прозвучали позиции депутатов Александра Рассудова (фракция КПРФ) и Сергея Купченко (фракция «Единая Россия». Первый аргументированно говорил, почему необходимо провести расследование, второй — почему не надо.

Противники расследования ссылались на то, что в обращении депутатов-инициаторов отсутствовали факты и обстоятельства, которые свидетельствовали бы о неисполнении законов или устава Петербурга. Отказ комитет объяснил отсутствием обоснования и возможным пересечением с расследованием следственных органов. На этом вопрос было решено закрыть.

«Несмотря на это, требования граждан остаются. Возможен вариант общественного расследования. Мы будем стараться и дальше, как вода точить камень. Задач стоит много. И я могу сказать, что это преступление [снос и обрушение СКК — прим. ред.] не имеет срока давности и оно не может остаться без ответственных и ответственности. И не только во имя памяти невинно погибшего человека и здания, которое нам дорого, а просто хотя бы потому, чтобы такое не повторилось», — заявил Резник.

Напомним, провести парламентское расследование предложили 11 депутатов оппозиционных фракций. Поводом для этого стали снос и обрушение СКК «Петербургский». В ходе работ по демонтажу 31 января произошло обрушение кровли, в результате которого погиб рабочий Матвей Кучеров.

Парламентское расследование позволяет выражать недоверие представителям исполнительной власти и отстранять их от должности. С 2018 года депутаты дважды пытались инициировать процедуру, ни одна из попыток не увенчалась успехом.