Под Приморском пожилой водитель и его пассажирка госпитализированы после ДТП с деревом

Под Приморском пожилой водитель и его пассажирка госпитализированы после ДТП с деревом
Пострадавшие госпитализированы. Фото: Pixabay

В Выборгском районе Ленобласти произошла авария: пенсионер за рулем иномарки вылетел в кювет, где врезался в дерево, сообщили в пресс-службе ОГИБДД УМВД России по району.

Согласно предварительной информации, все произошло накануне днем, 27 февраля, на 56 км трассы «Зеленогорск — Приморск — Выборг». Водитель 66-ти лет ехал из Приморска в сторону поселка Озерки, когда не справился с управлением, выехал с дороги через встречную полосу и врезался в дерево.

Во время аварии травмы получили водитель «Опеля» и 50-летняя женщина, которая находилась в салоне. Обоих госпитализировала карета скорой помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Лифляндской собрался «паровозик» из трех машин. Подробности столкновения и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

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