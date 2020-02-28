В Азербайджане у россиянина обнаружили коронавирус

В страну он прибыл из Ирана. Это первый случай заражения COVID-19 в Азербайджане.

Зараженный помещен в инфекционный изолированный блок. Болезнь официально подтверждена с помощью специальных тестов. Сейчас состояние мужчины оценивается как удовлетворительное. Разыскиваются люди, которые могли быть в контакте с инфицированным. Об этом сообщают РИА-новости.

На данный момент, заражены 83774 человек, погибло 2867. По случаям заражения в Европе лидирует Италия, там зафиксировано 655 случаев, погибло уже 17 человек. Стремительно вирус распространяется и в Иране. Заразилось 388 человек, а умерло 34.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что составлен список продуктов и вещей на случай карантина по коронавирусу. Петербуржцы будут вынуждены потратить 5,5 тысяч рублей на все необходимое. Туда входят вода, крупы и консервы.