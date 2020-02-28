Леди Гага показала клип, снятый на телефон

Певица собирается выпускать шестой альбом, который, по предварительным данным, будет называться Chromatica.

Клип певица Леди Гаги опубликовала на YouTube-канале 27 февраля. Позже она заявила, что снимала его полностью на телефон. В работе на трек Stupid love артистка показала мир будущего, в котором царит хаос. Леди Гага в розовом костюме приходит в него, чтобы всех помирить при помощи музыки и зажигательных танцев. В результате у нее все получается и племена начинаются вместе двигаться под трек.

Напоминаем, что это первая песня с нового альбома артистки. Леди Гага уже три года не радовала поклонников работами и вот, наконец, они дождались шестого альбома.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лещенко стало стыдно из-за откровенного клипа Линдеманна.