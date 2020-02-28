Максим Галкин показал трогательную Аллу Пугачеву с детьми

Юморист частенько рассказывает о личной жизни в социальных сетях.

Очередной снимок семьи Максим Галкин выложил в Instagram-аккаунте. На нем запечатлены Алла Пугачева и маленькие Гарри и Лиза. Артистка обнимает детей, а сама при этом широко улыбается. При этом мальчик не отрывается от телефона, девочка же вовсю позирует, чтобы хорошо получиться. Галкин написал, что это «хороший день дома». В комментариях фанаты не перестают радоваться семейной идиллии Галкина и Пугачевой. Они желают супругам отличного настроения

«Замечательная, красивая, чудесная семья!»,

— не перестают хвалить пользователи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Максим Галкин отправился в долгожданный отпуск вместе с Лизой и Гарри. На одной из опубликованных видеозаписей Гарри наблюдает, как взлетает самолет.