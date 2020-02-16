Максим Галкин отправился в долгожданный отпуск вместе с Лизой и Гарри

Звезда российской эстрады поделился кадрами из аэропорта. Максим Галкин отправился в путешествие вместе со своими детьми, шестилетними Гарри и Лизой.

О том, что звездная семья почти в полном составе отправляется в отпуск, шоумен с радостью сообщил в своем Instagram. На одной из опубликованных видеозаписей Гарри наблюдает, как взлетает самолет. На другом ролике — маленькая Лиза ждет выдачи багажа в аэропорту.

При этом Аллу Пугачеву на фото и видео Максима не видно. Присоединилась ли она к семейной поездке, неизвестно. Артист также оставил в секрете пункт назначения отдыха. Вероятно, место раскроется позже, однако поклонники уже сейчас пытаются угадать, куда отправился Галкин с детьми: в южные края или в Латвию, где так любить бывать Пугачева.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Галкин продемонстрировал видео, на котором домочадцы встречают его после работы.