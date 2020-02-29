Врач объяснила гибель людей на дне рождения инстаграм — блогера

Врач высшей категории Надежда Чернышова прокомментировала трагический инцидент во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко, в результате которого погибли два человека и двое пострадали.

Когда кинули сухой лед в бассейн, произошла реакция с водой, выделился углекислый газ.

«Люди были в воде. Они начали вместо воздуха вдыхать, фактически, чистый углекислый газ», — рассказала врач, сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что испарение углекислого газа не опасно, если его концентрация не велика, а помещение имеет хорошую вентиляцию. Врач добавила, что бассейн является самой неблагоприятной средой для использования сухого льда, потому что в этом случае углекислый газ опускается к поверхности воды, люди его вдыхают, не получают кислород, что в свою очередь приводит в быстрой потере сознания.

Страшно происшествие произошло во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко.

По официальным данным, скончались два человека, в том числе ее муж. Еще два человека госпитализированы. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Напоминаем, что Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, после чего люди начали туда прыгать.

Диденко пока никак не комментирует инцидент. Она лишь сообщала, что сама осталась жива, а ее муж находился в тот момент в реанимации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.