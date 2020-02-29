Бастрыкин поручил взять на контроль расследование гибели людей в бане в Москве

Глава Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя управления СК по Москве Андрею Стрижову взять на личный контроль расследование дела о гибели двух человек в столичном банном клубе. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Следователи выясняют обстоятельства произошедшего.

Страшное происшествие произошло во время празднования дня рождения блогера Екатерины Диденко. По официальным данным, от полученных химических ожогов скончались два человека, в том числе ее муж. Еще два человека госпитализированы. В СК возбудили уголовное дело по статье УК «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Диденко и ее друзья проводили время в банном комплексе в Москве. В один из бассейнов высыпали сухой лед, после чего люди начали туда прыгать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что блогер Екатерина Диденко отмечала свой день рождения в кругу друзей, когда произошло страшное. Двое гостей получили ожоги от сухого льда, который засыпали в бассейн банного комплекса.