Сотрудники военного комиссариата Петербурга оцифровали документы 291 тыс. участников ВОВ

Сотрудники военного комиссариата Петербурга оцифровали документы 291 тыс. участников ВОВ
Это позволит сохранить документы на долгую память. Фото: пресс-служба ЗВО

Архивные данные оцифровали, чтобы передать в музей «Дорога памяти».

Среди этих документов — данные биографий, фотографии, фронтовые письма, наградные листы и многое другое. Кроме работы со своим архивом, в каждом отделении в военкомата во всех районах установлены мобильные пункты для оцифровки. Туда могут прийти ветераны-фронтовики со своими родными, и им помогут перевести их документы в электронный вид для отправку в базу данных.

Ежедневно, в базе появляется информация о более чем 100 людях.

Музей «Дорога памяти» находится на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации «Патриот» в Московской области. После того, как данные всех участников войны перейдут в электронные формы, они отправятся в данный музей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ветераны и блокадники получат выплаты ко Дню Победы в Ленобласти.

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