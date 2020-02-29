Люксембург первым в мире сделал бесплатным общественный транспорт

С 29 февраля проезд на всех видах транспорта стал бесплатным не только для местных жителей, но и для гостей этой небольшой страны.

Этот день был назван историческим. Его отметили специальными концертами и мероприятиями.

Такая мера обусловлена тяжелой ситуацией с пробками на дорогах. Каждый день на работу в Люксембург приезжают несколько сотен тысяч людей из стран-соседей — Бельгии, Германии и Франции. Из-за этого движение на дорогах, буквально таки, парализуется.

Стоимость данного социального проекта — 41 миллион евро в год. Возмещать бюджет планируют из налогов. Поэтому, критики этого новшества призывают не думать, что транспорт является бесплатным. Так или иначе, оплата за него идти будет.

Сейчас Люксембург единственный, кто ввел такую меру. В Таллине тоже не берется оплата за проезд с 2013 года, но распространяется это только на жителей эстонского города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглов сократил субсидию на общественный транспорт.