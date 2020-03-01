Гражданам Украины ужесточили правила въезда в Россию

При этом для следования в обратном направлении украинцам по-прежнему достаточно внутреннего паспорта или свидетельства о рождении. Фото: pixabay.com

При этом для следования в обратном направлении украинцам по-прежнему достаточно внутреннего паспорта или свидетельства о рождении. Фото: pixabay.com

Украинское Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц усложнило правила въезда в Россию для украинцев: с 1 марта посещать РФ возможно только по загранпаспорту.

Ранее для пересечения границы Украины и Российской Федерации было достаточно внутреннего паспорта или, для несовершеннолетних, свидетельства о рождении. Теперь для поездок в Россию требуется наличие заграничного паспорта.

Это связано с тем, что власти Украины отмечают участившиеся случаи, когда граждане страны пересекают границу с Россией, пользуясь пропускными пунктами «временно окупированных территорий», которые находятся вне ведения Украины. Таким образом, недобросовестные украинцы нарушают законы страны.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Украины не намерена отмечать день Победы 9 мая.