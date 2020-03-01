На Озере Долгом жителям Петербурга раздадут 2 тысячи блинов

На Озере Долгом жителям Петербурга раздадут 2 тысячи блинов
Праздник состоится на пересечении проспекта Королева и Ольховой улицы. Фото: pixabay.com

В честь праздника «Широкая Масленица» на Озере Долгом в первый день весны петербуржцам бесплатно раздадут две тысячи блинов.

На озере Долгом в Приморском районе Северной столице состоится праздничное мероприятие, посвященное проводам зимы. Начало запланировано на воскресенье, 12:00. Всех посетителей встретят блинами и горячим чаем. В развлекательной программе также выступления фольклорных ансамблей, театрализованные представления и хороводы.

Развлечься смогут не только дети, но и взрослые: их ждут традиционные конкурсы и разнообразные мастер-классы. Главным событием воскресного мероприятия, конечно, является сожжение чучела Масленицы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какая начинка для блинов, по мнению медиков, является наименее вредной. Врачи считают, что такую калорийную пищу, как блины, лучше употреблять с нежирной красной рыбой или ягодами.

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