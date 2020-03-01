Петербург стал лидером по количеству молодоженов в 2019 году

10 лет назад в среднем на тысячу россиян приходилось 8,46 свадеб. Фото: pixabay.com

10 лет назад в среднем на тысячу россиян приходилось 8,46 свадеб. Фото: pixabay.com

Северная столица возглавила рейтинг по количеству заключенных в прошлом году браков на тысячу человек. Оказалось, что на каждую тысячу в Петербурге пришлось 8,7 брака.

В среднем по России за прошлый год показатели улучшись на одну десятую (6,3 брака на тысячу человек) по сравнению с 2018-м (6,2 брака). Лидирующими в подготовленном экспертами списке по итогам прошлого года стали Санкт-Петербург (8,7 брака), Севастополь (8,4), Камчатка (7,7), Иркутская область и Приморский край (по 7,3).

Примечательно, что десять лет назад результат по стране был гораздо оптимистичнее, в 2009 на тысячу человек приходилось более 8,4 свадеб. Специалисты связывают это с последствиями демографической ямы 90-х.

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