В Москве задержали иностранца, запускавшего коптер над Кремлем

В столице на Красной площади задержали иностранного гражданина, который запускал квадрокоптера над территорией Кремля.

Инцидент произошел в воскресенье, 1 марта, в самом центре Москвы. О происшествии сообщает телеканал РЕН ТВ. Согласно сведениям телеканала, сотрудники правоохранительных органов задержали 40-летнего мужчину, гражданина Республики Чили.

Иностранец прибыл в столицу в качестве туриста, его поездка, по предварительным данным, носит развлекательный характер. Обстоятельства и детали задержания, как и подробности о личности оператора дрона пока остаются неизвестными.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, как «Роскосмос» защищает конфиденциальную информацию, касающуюся России, от иностранных спутников-шпионов. Новая технология нуждается в доработке, однако представляет собой высокотехнологичную, прогрессивную модель.