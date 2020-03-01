Ученый рассказал о губительных последствиях ядерного удара для США

Ядерный удар может иметь разрушительный последствия для США, даже если за ним не последует ответная атака. Об этом заявил профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета.

Ученый подсчитал потери атакующей страны в случае удара. Согласно исследованию, запуск боеголовок за пределами Америки спровоцирует для самих Штатов губительные последствия, включая голод из-за изменения климата. Соответствующий материал опубликован в журнале The Conversation.

«В результате ударов ядерного оружия в верхние слои атмосферы выбрасывается огромное количество дыма, которое блокирует солнечный свет на годы. За этим следуют сельскохозяйственный потери и массовый голод», — отметил Пирс.

В случае запуска тысячи боеголовок США начнет терять 140 тыс. человек ежегодно. Если страна использует весь ядерный запас, потери могут вырасти до 5 млн человек в год.

Ранее ученые назвали последствия ядерной войны между Индией и Пакистаном.