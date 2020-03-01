Болельщик сделал предложение девушке на матче «Зенита» с «Локомотивом»

Болельщик сделал предложение девушке на матче &#171;Зенита&#187; с &#171;Локомотивом&#187;
На трибунах присутствовали более 51 тыс. человек. Фото: ФК "Зенит"

Петербуржец Андрей сделал предложение своей девушке Лене на матче «Зенит» — «Локомотив». Она сказала: «да».

Пара вышла на поле «Газпром Арены» в субботу, 29 февраля, сообщает телеграм-канал «Mash на Мойке». Под крики: «Говори «да!» девушка приняла предложение своего избранника.

Мужчина встал на колено и надел кольцо на палец возлюбленной. После чего пара поцеловалась в губы на глазах у болельщиков. В этот день посмотреть матч пришло более 51 тыс. зрителей.

Известно, что Андрей и Лена познакомились на улице в ноябре 2018 года. Встречаться они начали почти сразу, а спустя 484 дня решили пожениться.

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