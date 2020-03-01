Двухлетнего мальчика спасли с балкона на 5 этаже в Петербурге

Малыш остался один на балконе на пятом этаже. Фото: пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"

Малыш остался один на балконе на пятом этаже. Фото: пресс-служба ФГКУ "УВО ВНГ РФ по г. СПб и ЛО"

В Невском районе Петербурга спасли двухлетнего мальчика. Ребенок оказался один на балконе пятого этажа на Слободской улице. Его мать в этот момент спала в состоянии опьянения.

Мальчика на балконе заметили очевидцы днем 1 марта. Он бросал игрушки через балконную перегородку. Одет ребенок был в кофту. Верхней одежды и шапки на нем не было.

На место прибыли сотрудники Росгвардии. Пока один из них страховал ребенка внизу, другой поднялся на 5 этаж дома. Двери коммунальной квартиры ему открыли соседи.

Росгвардеец забрал мальчика с балкона, а, вернувшись в комнату, обнаружил его мать. Женщина спала и, судя по всему, была пьяна.

«Он [ребенок] вместе с матерью был доставлен в 10 отдел полиции, где был передан сотрудникам отдела по делам с несовершеннолетними», — сообщили в пресс-службе УВО Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

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