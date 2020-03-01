Bloomberg сообщил о новом правиле Мишустина для министров

Недавно назначенный премьер-министр РФ Михаил Мишустин ввел новое правило для российских министров. Рабочие совещания он, вопреки сложившимся традициями, перенес на более ранние 9 утра.

Как отмечает Bloomberg, таким образом Мишустин «переделывает государственный аппарат под себя». Он нацелен на результат и потому не хочет терять время.

Проводить совещания в 9 утра по московским мерка почти как собираться на рассвете, пишет агентство со ссылкой на два источника. Мишустин также назначает встречи с коллегами на выходные.

Напомним, Михаил Мишустин возглавил российское правительство в январе 2020 года. Прежде он на протяжении 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу (ФНС).

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, почему предложил Михаила Мишустина на пост председателя правительства.