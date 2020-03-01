У еще одного человека диагностировали коронавирус в Белоруссии

В Белоруссии зарегистрирован второй случай заражений коронавирусом. Женщина, у которой подтвердилось заболевание, недавно вернулась из Италии.

Анализы на коронавирус гражданка Белоруссии и двое её коллег сдали по возвращению из Италии. Сразу же их госпитализировали в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу, сообщает Министерство здравоохранения Республики Беларусь.

«Данной пациентке проводится углубленная лабораторная диагностика. У двух ее коллег тесты отрицательные», — уточнили в ведомстве.

С подозрением на коронавирус в медицинских учреждениях Белоруссии на данный момент находится три человек. Состояние каждого из них оценивается как удовлетворительное. Клинических проявлений болезни нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у россиянина, вернувшегося из Италии в Москву, подозревают коронавирус. Информацию об этом пока не подтвердили.