Лера Кудрявцева призналась, что родила после трех попыток ЭКО

Телеведущая сильно переживала и поэтому скрывала беременность, но все получилось.

Об этом стало известно в ходе интервью телезвезды Леры Кудрявцевой с Аленой Жигаловой, ведущей YouTube-шоу «Алена, блин!». Она рассказала, что прошла несколько процедур эко, прежде чем смогла родить дочку. Кудрявцева призналась, что было страшно, но оно того стоило.

«Это была очень серьезная история. Я к этому шла не один год. Поскольку все-таки 47 лет. Уже сложно»,

— поделилась телеведущая.

Напоминаем, что поклонники Кудрявцевой в штыки восприняли ее ребенка. Они посчитали, что родить в таком возрасте невозможно – ходят слухи о суррогатной матери. К слову, звезда дважды мама, ее старшего сына зовут Жан, ему уже 29 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что названы причины расставания Кудрявцевой и Лазарева. Она призналась, что причина была в безумной любви артиста к сцене и своей работе. Кудрявцева хотела семью, детей, а певец были слишком занят карьерой.