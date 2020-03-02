Дима Билан спустя два месяца посмотрел свое интервью и обомлел

Певец признался, что не ожидал насмешек от журналистки и огорчен своим выбором шоу.

Об этом стало известно 1 марта. Негодованием певец Дима Билан поделился с поклонниками в Instagram-аккаунте. Видеозапись интервью вышла ее в конце декабря 2019 года, но из-за плотного графика артист смог его посмотреть только сейчас. Билан пришел в ужас от того, как себя ведет Ирины Шихман. Он надеялся на понимание, но в итоге видит, как журналистка насмехается над ним и над его трагичной историей о невесте и потерянных детях. Билан уверяет, что был искренен как никогда и удивлен такой реакцией.

Продюсер Яна Рудковская вступилась за своего артистка и заявила, что Ирина Шихман не раз просила Диму Билана прийти к ней на интервью.

«От просмотров этого диалога не только хочется поставить дизлайк, хочется закричать в рупор в ухо интервьюеру: «Вы что такая злая-то?!»

— возмутилась Рудковская.

Фанаты певца подтвердили – им не понравилось то, как интервьюер говорила с их кумиром. Она показалась им резкой и грубой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дима Билан пожаловался на плохое самочувствие и отменил концерт.