На Среднерогатской улице сгорели бытовки

В Московском районе Санкт-Петербурга произошел серьезный пожар в строительных бытовках, которые удалось потушить лишь спустя два часа.

Как сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по городу, экстренные службы получили сообщение о возгорании в 22:20 в воскресенье, 1 марта. Все произошло на строительной площадке у дома №14 по Среднерогатской улице.

Сотрудникам пожарной службы удалось потушить возгорание за два часа — в 0:18 стало известно о его полной ликвидации. На месте происшествия работали несколько десятков спасателей на пяти спецмашинах.

Информация о возможных пострадавших не приводится

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