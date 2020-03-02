Россия заявила, что не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии

Россия заявила, что не гарантирует безопасность авиации Турции в Сирии
Сирия. Фото: Википедия

Руководитель Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявил, что Россия не может гарантировать безопасность полетов военной авиации Турции в сирийском небе.

Причиной этого стало закрытие Дамаском воздушного пространства над провинцией Идлиб.

«В этих условиях командование российской группировки войск не может гарантировать безопасность полетов турецкой авиации в небе Сирии», — приводит слова Журавлева «ТАСС».

О закрытии неба над Идлибом Сирия объявила 1 марта. В Дамаске заявили, что любые самолеты, которые нарушат воздушное пространство, будут восприниматься как враждебные.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что президент Турции Реджеп Эрдоган заявил о том, что турецкие войска не покинут Сирию до тех пор, пока их об этом не попросят местные жители. Турция намерена продолжить уничтожать сирийских военных и их военные транспорт.

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