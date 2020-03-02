На улице Большая Зеленина пьяный мужчина пробил череп своему собутыльнику

Убийство произошло в этом доме. Фото: google.maps

Убийство произошло в этом доме. Фото: google.maps

В Петроградском районе полиция задержала подозреваемого в убийстве петербуржца, найденного с разбитой головой.

Как сообщили в управлении МВД по региону, все произошло утром в воскресенье, 1 марта, в квартире дома №7 по улице Зеленина, принадлежащей 41-летнему петербуржцу. Медики скорой помощи сообщили в полицию о найденном трупе 40-летнего мужчины с пробитой головой.

На месте преступления правоохранители установили, что хозяин квартиры распивал алкоголь со своим приятелем. Они внезапно поссорились, в результате чего мужчина ударил своего собутыльника по голове неустановленным предметом.

Владельца квартиры задержали и завели на него уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что житель Колпино ударил ножом сожительницу в пьяной ссоре.