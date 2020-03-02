КНДР запустила ракеты в сторону Японского моря

Это первые запуски КНДР в этом году. Фото: pixabay.com

Это первые запуски КНДР в этом году. Фото: pixabay.com

Данный инцидент случился 2 марта в 12:37 (6:38 мск). Сначала был зафиксирован запуск неизвестных объектов. Чуть позже, Южная Корея установила, что КНДР запустила две ракеты малой дальности из порта Вонсан. Ракеты пролетели 240 км на высоте 35 км.

Предполагается, что это продолжение ударных учений, которые начались 28 февраля. По этому поводу сотрудники разведки Южной Кореи США проведут проверку для установления точных подробностей. Об этом сообщают РИА-новости.

Ранее сообщалось, что лидер КНДР Ким Чен Ын в пятницу, 28 февраля лично управлял учениями военных, где рассказал, что северо-корейская армия будет постоянно усиливаться.

Последний запуск ракет был совершен КНДР 28 ноября 2019 года. Пуск также был совершен в сторону Японского Моря. Тогда было сообщено, что это проверка новой пусковой установки РСЗО. Лидер Северной Кореи высоко оценил результаты запуска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что КНДР пригрозит капиталистам «новым оружием».