Сторожи угнали погрузчик с промзоны в Бокситогорском районе

Сотрудники правоохранительных органов задержали двоих подозреваемых в подозреваемых в похищении погрузчика в Ленинградской области.

Как стало известно gazeta.spb.ru, вечером 1 марта в полицию обратился работник коммерческого предприятия, занимающегося обработкой древесины, и сообщил об угоне вилочного погрузчика «MANITOU» черно-красного цвета.

Позже заявитель сам обнаружил угнанную машину возле дома №8 в поселке Совхозный, который ему передали после осмотра и под сохранную расписку.

Полиция быстро поймала подозреваемых в угоне — ими оказались двое мужчин 187 и 1997 гг., которые работают сторожами на предприятии. Против них завели уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нашли ангар с угнанными иномарками.