В Петербурге нашли ангар с угнанными иномарками

Петербургские правоохранители устанавливают арендатора ангарного помещения в Красногвардейском районе, внутри которого обнаружены угнанные иномарки.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, днем во вторник, 25 февраля, в полицию сообщили об угнанных автомобилях, найденных в ангаре на территории завода на улице Коммуны.

Прибывшие на место полицейские нашли в железном ангаре похищенный в начале месяца автомобиль «Форд Фокус» без госномеров. По кражи авто было возбуждено уголовное дело. Также в ангаре стоял «Хендай Солярис».

Собственник ангара, 56-летний безработный петербуржец, пояснил, что сдает ангар в аренду коммерческой фирме, которая занимается продажей автозапчастей. С декабря прошлого года арендодатели стали задерживать плату, после чего собственник наведался в ангар, где обнаружил две машины. Арендаторы на отвечают на звонки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца, угнавшего у матери Mercedes, задержали.