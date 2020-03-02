Путин: мы создаем условия, чтобы никто не думал воевать с Россией

Россия не собирается воевать и создает ситуацию, которая исключит намерения других стран вступать в вооруженный конфликт со страной. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Мы собираемся создать условия для того, чтобы никто не думал с нами воевать… Чтобы в голову никому не пришло…», — сказал он в интервью ТАСС в рамках проекта «20 вопросов Владимиру Путину.

Путин подчеркнул, что сейчас Россия находится на седьмом месте по размеру оборонного бюджета. Страна уступает США, Китаю, Великобритании, Саудовской Аравии, Франции и Японии. При этом размер бюджета в России ежегодно сокращается.

Президент добавил, что Россия впервые оказалась в ситуации, когда оборонная сфера страны перестала быть в роли «догоняющего».

«Мы впервые с вами создали такие системы ударного наступательного оружия, которых нет в мире. Теперь они догоняют нас», — заявил он.

Ранее Владимир Путин рассказал о планах укрепить армию и флот высокоточными системами, лазерными и гиперзвуковыми комплексами.