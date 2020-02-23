Путин заявил о планах укрепить армию и флот лазерным оружием

Путин заявил о планах укрепить армию и флот лазерным оружием
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Вооруженные силы России будут оснащены новейшим вооружением и техникой. Об этом заявил президент Владимир Путин на концерте ко Дню защитника отечества в Кремлевском дворце 23 февраля.

В планах усилить армию и флот высокоточными системами, лазерными и гиперзвуковыми комплексами.

Многие из видов оружия не имеют аналогов в мире, заявил Путин. Часть из них уже перешла от этапа испытаний к поставке на боевое дежурство.

«…это фактически «оружие будущего», — приводит его слова «РИА новости».

Новое вооружение, по словам Путина, сможет обеспечить безопасность России в долгосрочной перспективе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три российские подлодки вошли в топ-5 подлодок, способных уничтожить мир за полчаса. Список составил американский журнал National Interest.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
армия владимир путин вооружение лазеры оружие флот
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
СКА разгромил «Йокерит» на финском льду
Сёрферс «протестировал» затопленный лес в Ленобласти
Трехлетняя девочка погибла после ДТП у Невского лесопарка
В доме бывшего главы МИД Украины произошло убийство
В Петербурге главного инженера обвинили во взяточничестве
Путин заявил о планах укрепить армию и флот лазерным оружием
Тайсон Фьюри одолел Деонтея Уайлдера в борьбе за WBC
В Красногвардейском районе мужчина выстрелил в жену из ружья