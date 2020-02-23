Путин заявил о планах укрепить армию и флот лазерным оружием

Вооруженные силы России будут оснащены новейшим вооружением и техникой. Об этом заявил президент Владимир Путин на концерте ко Дню защитника отечества в Кремлевском дворце 23 февраля.

В планах усилить армию и флот высокоточными системами, лазерными и гиперзвуковыми комплексами.

Многие из видов оружия не имеют аналогов в мире, заявил Путин. Часть из них уже перешла от этапа испытаний к поставке на боевое дежурство.

«…это фактически «оружие будущего», — приводит его слова «РИА новости».

Новое вооружение, по словам Путина, сможет обеспечить безопасность России в долгосрочной перспективе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что три российские подлодки вошли в топ-5 подлодок, способных уничтожить мир за полчаса. Список составил американский журнал National Interest.