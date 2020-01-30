Названы подлодки, которые могут уничтожить мир за 30 минут

Американский журнал National Interest составил список из пяти подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут. Три из них — российские, две другие — американские.

В перечень вошли подлодки, которые уже состоят на вооружении или вскоре будут введены в эксплуатацию. Субмарины старых образцов не учитывались, так как большинство из них них уже списаны.

Список открыла американская подлодка типа «Огайо». Как отмечает издание, она способна превратить до 288 целей размером с город в радиоактивный пепел менее, чем за полчаса. Еще один образец из США — новые подлодки типа «Колумбия». Строительство их по планам начнется в 2021 году, на вооружение субмарины поступят в 2031.

Россию в рейтинге представляют три подлодки. Среди них — подлодки проекта 955 «Борей», которые называют самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами. Следом расположились подлодки проекта 667БДРМ «Дельфин» и проекта 885М «Ясень-М».

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