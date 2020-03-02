Работа в отделе кадров является самой популярной у российских женщин

Работа в отделе кадров является самой популярной у российских женщин
Данные о женщинах-работниках были собраны в преддверии 8 марта. Фото:pixabay.com

Женщины преобладают в работе по управлению персоналом. Среди всех резюме в этой сфере, у женщин их 83%, а мужчин 17%. Далее по степени популярности находится направленность в плане образования и у науки — на них приходится 79% резюме. Популярны у женщин и работа в сфере красоты — 77%. На должностей менеджера и секретаря приходится 75%. С такими же процентами женщины ищут работу домашним персоналом. Заинтересованность женщин фармацевтикой составляет 73%. Об этом сообщает HeadHunter Северо-Запад.

Много женщин работает в маркетинге, с сфере искусства и в банковском деле.

Мужчины и женщины идут наравне в поиске работа в сфере закупок и консультаций, а вот в менеджменте, транспорте и строительстве преобладают мужчины.

В плане заработка, у женщин ожидания меньше, чем у мужчин, что близко к реальным зарплатам на рынке труда. Эти ожидание ниже, чем у мужчин на 26%.

В качестве навыков женщины чаще всего указывают в резюме, что они опытны во владении компьютером, умею работать в команде, являются грамотными, знают английский язык, умеют вести переговоры и могут справляться с большим количеством информации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что как изменился рынок труда Петербурга.

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