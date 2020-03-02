За выходные с улиц Петербурге вывезли тысячу «кубов» снега

За выходные с улиц Петербурге вывезли тысячу &#171;кубов&#187; снега
Уборка снега в Петербурге. Фото: комитет по благоустройству

С улиц Петербурга за выходные вывезли около 1 тыс. кубометров снега. Дорожные предприятия продолжают работать в режиме зимней уборки.

Почти все улицы города очищены от снега. Силы дорожников брошены на уборку загрязнений. В очистке задействованы 1 тыс. 255 специалистов ручного труда и 648 единиц техники.

«В некоторых районах погодные условия позволяют даже перейти к мойке дорог», — отметили в комитете по благоустройству.

К уборке снега дорожные службы преступили в пятницу. Основные силы были брошены на подметание тротуаров и проезжей части, а также обработку улиц противогололедными материалами. В субботу работа продолжалась. Основная часть снежных масс была вывезена в воскресенье.

Дорожники преступили к работам по обеспечению допуска талых вод к водоприемным устройствам. Ведется очистка патрубков, люков и лотковой зоны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти от снега и наледи за выходные очистили более 5 тыс. км региональных трасс.

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