За выходные с улиц Петербурге вывезли тысячу «кубов» снега

С улиц Петербурга за выходные вывезли около 1 тыс. кубометров снега. Дорожные предприятия продолжают работать в режиме зимней уборки.
Почти все улицы города очищены от снега. Силы дорожников брошены на уборку загрязнений. В очистке задействованы 1 тыс. 255 специалистов ручного труда и 648 единиц техники.
«В некоторых районах погодные условия позволяют даже перейти к мойке дорог», — отметили в комитете по благоустройству.
К уборке снега дорожные службы преступили в пятницу. Основные силы были брошены на подметание тротуаров и проезжей части, а также обработку улиц противогололедными материалами. В субботу работа продолжалась. Основная часть снежных масс была вывезена в воскресенье.
Дорожники преступили к работам по обеспечению допуска талых вод к водоприемным устройствам. Ведется очистка патрубков, люков и лотковой зоны.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти от снега и наледи за выходные очистили более 5 тыс. км региональных трасс.