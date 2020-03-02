Петербуржцам показали концепцию развития Охтинского мыса

Компания «Газпром нефть» подвела итоги международного конкурса на разработку общей концепции развития участка на Охтинском мысе в Петербурге.

Как сообщили в пресс-службе компании, за победу в конкурсе боролись семь архитектурных бюро из России, Франции, Германии, Японии и Нидерландов. Выиграть удалось концепции японской компании Nikken Sekkei.

Японские архитекторы предложили построить на мысе два соединенных между собой стеклянных здания и назвать их «Хрустальный корабль». Внутри предлагается разместить зеленые галереи и вертикальное озеленение. Концепция предполагает проведение мероприятий общегородского масштаба на территории парка.

Комплекс будет состоять из двух зданий высотой почти 30 метров и общественного парка с видом на Неву. Первый уровень комплекса будет оборудован под общественную зону, также там предлагают разместить выставочный и конференц-залы, рестораны, спортивный и медицинский залы. Кроме того, на соединяющем здания переходе хотят разместить обзорную площадку под открытым небом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Газпром» построит на Охтинском мысе деловой комплекс и парк.