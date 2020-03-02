В Петербурге будут судить пьяного вандала, испортившего станцию «Балтийскую»

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о вандализме в отношении петербуржца, раскрасившего балюстрады и колонны на станции городского метро «Балтийская».

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, все произошло еще в апреле прошлого года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распылил из баллончика краску на балюстраду эскалатора в вестибюле «Балтийской», а после перешел к колоннам на платформе и обезобразил их.

Горожанина обвиняют в вандализме по части 1 статьи 214 УК РФ. Дело направили мировому судье судебного участка №9, где оно будет рассмотрено по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморске вандалы ночью облили краской мемориальную доску.