В Петербурге будут судить пьяного вандала, испортившего станцию «Балтийскую»

В Петербурге будут судить пьяного вандала, испортившего станцию &#171;Балтийскую&#187;
Станция метро "Балтийская". Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о вандализме в отношении петербуржца, раскрасившего балюстрады и колонны на станции городского метро «Балтийская».

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, все произошло еще в апреле прошлого года. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распылил из баллончика краску на балюстраду эскалатора в вестибюле «Балтийской», а после перешел к колоннам на платформе и обезобразил их.

Горожанина обвиняют в вандализме по части 1 статьи 214 УК РФ. Дело направили мировому судье судебного участка №9, где оно будет рассмотрено по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Приморске вандалы ночью облили краской мемориальную доску.

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