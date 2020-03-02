Петербургского экс-замначальника ДПС отправили из СИЗО под домашний арест

Петербургского экс-замначальника ДПС отправили из СИЗО под домашний арест
Суд. Фото: pixabay

В Петербурге бывшего замначальника 2-го регионального управления ГИБДД по Петербургу и Ленобласти Михаила Александрова отпустили из СИЗО и отправили под домашний арест по решению суда. Он обвиняется в получении крупных взяток на грузоперевозках.

Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, Александров будет находиться под домашним арестом как минимум до 29 апреля.

Согласно материалам дела, Александрова обвиняют в трех эпизодах получения взяток от предпринимателей, осуществляющих грузоперевозки. Всего он получил более 1,5 млн рублей на руки. Свою вину он отказался признавать.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что экс-главу петербургского «Метростроя» решили оставить под домашним арестом.

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