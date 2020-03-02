В России подписан закон о бесплатном питании для школьников

Школьников будут бесплатно кормить не менее раза в день. Фото:pixabay

Школьников будут бесплатно кормить не менее раза в день. Фото:pixabay

Российский президент Владимир Путин подписал несколько законов, касающихся ряда сфер жизни населения России. В частности, Путин одобрил закон о горячем питании для учеников.

Согласно подписанному закону о питании для школьников, всех учащихся младших классов должны будут кормить не менее одного раза в день бесплатным горячим блюдом и напитком в школьной столовой.

Помимо этого, документ закрепляет в законе понятие «здоровое питание» и запрещает использовать в детской пище продукты, изготовленных с использование опасных для здоровья веществ.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Путин подписал закон о расширении материнского капитала. Согласно закону, программа материнского (семейного) капитала продлена до конца 2026 года. Сумма также подвергнется ежегодной индексации.