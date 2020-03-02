Погиб бывший замминистра обороны СССР Шуралев

Погиб бывший замминистра обороны СССР Шуралев
В последние года он являлся ведущим аналитиком в Управлении генеральных инспекторов Минобороны. Фото: pixabay.com

Бывший заместитель министра обороны СССР Владимир Шуралев трагически погиб у своего дома. Его сбил автомобиль прямо во дворе. Ему было 84 года. На момент аварии, которая произошла вечером, 1 марта, Шуралев был ещё жив и отправлен в больницу, где скончался на следующее утро. Об этом сообщает РБК.

Через месяц, 3 апреля, ему могло исполниться 85 лет. Ещё на прошлой неделе он посетил траурные мероприятия по последнему маршалу СССР Дмитрию Язову.

Похороны состоятся на военном мемориальном кладбище в Мытищах. О дате и времени информации пока нет.

Шуралев родился в 1935 году в городе Ковров. Заместителем министра обороны СССР он был с 1990 по 1991 год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ушел из жизни последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов. Ему было 95 лет. Он был главой Минобороны СССР с 1987 по 1991 год.

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