Ушел из жизни последний маршал Советского Союза Дмитрий Язов

Владимир Путин, Дмитрий Язов и Сергей Шойгу в 2014 году. Фото: kremlin.ru

Владимир Путин, Дмитрий Язов и Сергей Шойгу в 2014 году. Фото: kremlin.ru

В российской столице скончался маршал СССР, бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов. Ему было 95 лет.

Как сообщили в Министерстве обороны, смерть последнего маршала Советского Союза наступила в результате долгой и тяжелой болезни. Он умер во вторник, 25 февраля. Дмитрий Язов будет похоронен в пятницу, 28 февраля, на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах.

Маршал Советского союза бы последним из военачальников, кому присвоили это звание. Язов награжден орденом Красно Звезды за подвиги во время Великой Отечественной войны.

Главой Минобороны СССР он был с 1987 по 1991 год. Во время его руководства была проведена работа о повышению боеспособности ВС, а также выводу войск из Афганистана.

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