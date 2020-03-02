В Петербурге остановили лжесудью с супругой на Lexus

В Московском районе Петербурга инспекторы ГИБДД остановили автомобиль Lexus ES200. Пассажир иномарки предъявил липовые документы.

Инцидент произошел в понедельник, 2 марта. За рулем автомобиля находилась 40-летняя женщина, а на пассажирском сидении — мужчина, который представился судьей.

Как сообщили в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте», пассажир попросил не проверять документы у его супруги и пропустить машину, показав им «корочку».

Однако показанный «судьей» документ смутил сотрудников. Они решили обратиться в Арбитражный суд, в котором заявили, что не знают такого мужчину. В результате его доставили в отделение полиции.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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